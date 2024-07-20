Мина влетела в окоп — двое без ног и двое "200-х": боец на протезе установил рекорд у Шварценеггера и поднялся на Говерлу

После ранения мужчина стал звездой ветеранского спорта

Житель Чернигова, 36-летний Евгений Смага, до полномасштабной войны вел размеренную жизнь: занимался семьей, работал в транспортном бизнесе. Когда оккупанты вплотную подошли к его городу, мужчина добровольно мобилизовался и стал на оборону родного края.

Впрочем, прослужил боец недолго: уже в марте 2022 года Евгений получил тяжелое ранение и потерял ногу. После этого жизнь мужчины изменилась коренным образом. Нет, военный не закрылся в себе после травмы, как можно было бы предположить. Напротив, Евгений стал звездой спорта и уже успел установить рекорды, которые не по силам даже людям без травм. Своей историей воин поделился с "Телеграфом".

Вместо руля автомат

В 2006 году Евгений был призван на срочную службу, а затем решил остаться в армии, подписав контракт с Внутренними войсками. По окончании контракта мужчина вернулся в гражданскую жизнь, занялся пассажирскими перевозками и работал водителем до начала широкомасштабного вторжения. Собственно, "большую" войну Евгений встретил прямо в рейсе.

— 24 февраля 2022 года я выполнял крайний свой рейс из Киева в Семеновку (город в Черниговской области. — Ред. ). Но до Семеновки я не доехал, поскольку она расположена недалеко от границы, а вражеские войска уже зашли на территорию Украины, — вспоминает военный.

Без колебаний мужчина сменил руль на автомат и вступил в ряды ВСУ добровольцем.

— После первого танкового боя на Черниговщине, который длился около четырех часов, я прошел по району, где проживаю, посмотрел на повреждения и принял решение, что буду важнее при защите Украины. Поэтому с соседом добровольно пошел в военкомат, – рассказывает боец.

Мужчина признается, что сделал такой выбор в условиях, когда выбора, собственно, и не было.

— Что тут скажешь… Или сидеть и ждать, когда придут незваные гости и тебя убьют дома, или идти защищать детей, семью, родителей. Здесь выбор невелик. Мы никого не звали, нам здорово жилось и без "освободителей". Они убивали детей, женщин ни за что, поэтому мы должны обороняться, — подчеркнул военный.

Евгений попал в механизированный батальон 1-й отдельной танковой бригады ВСУ и защищал окрестности родного Чернигова: готовил позиции, вместе с побратимами отражал атаки вражеских ДРГ.

— А те ДРГ, которые тогда заходили в Черниговскую область, могу сказать точно: это были подготовленные специалисты, — говорит боец.

Очнулся без ноги

Послужить долго Евгению не удалось: 14 марта 2022 во время боев за Новоселовку под Черниговом он получил ранение.

— Первую половину дня, как обычно, мы готовили позиции. Потом поближе к обеду присели перекусить. Как поели, вышли дальше готовить позиции, и вдруг начался плотный минометный обстрел. Он длился недолго, минут 20-30, но, я получил тяжелое ранение, – вспоминает боец.

Прямо в окоп к мужчине залетела 120-мм мина.

— Она задела сразу пять человек. Я и еще один молодой парень остались без нижней левой конечности, двое двухсотых на месте сразу и один умер через два месяца уже в больнице, ведь было серьезное ранение в голову, — говорит собеседник.

Почти сразу после ранения военный потерял сознание, потому как его спасали и вытаскивали с поля боя побратимы, Евгений не помнит.

— Уже в больнице я начал немного приходить в себя. Меня спросили фамилию, имя и отчество, группу крови, а затем укололи снотворное и сразу увезли в операционную. Проснулся я только через двое суток, — вспоминает Смага.

Очнулся мужчина уже без левой ноги.

— Тогда был очень большой наплыв раненых, поэтому, мне кажется, у врачей стояла одна задача — спасти мне жизнь. Если бы не было очереди в 30 человек, которых надо оперировать прямо сейчас, именно в эту секунду, то, возможно, со мной было бы как-то по-другому, но случилось, как случилось, — рассуждает боец.

В общей сложности мужчина пережил восемь тяжелых операций, включая реампутацию.

— Постоянно эти наркозы были, и когда отходишь от них, нет даже сил ложку в руках держать. Но я раньше думал, что восемь операций это много, а когда начал с ребятами общаться, то узнал, что по 17-27 операций ребята перенесли. Мои операции по сравнению с тем, что они перенесли, это вообще ничто, — уверяет военный.

Через всю Исландию на протезе

Получив протез, уже через месяц мужчина научился на нем уверенно ходить, а дальше для Евгения началась совершенно новая жизнь в спорте.

На протезе военный пересек Исландию, пробежал 10 километров в марафоне в Вашингтоне, преодолел 20-километровую дистанцию в Брюсселе и с другими ветеранами установил мировой рекорд на соревнованиях по стронгмену Arnold Classic Europe в Мадриде. Тогда восемь человек за 30,6 секунды протащили канатом в упоре сидя на 20 метров четыре грузовика весом 35 тонн!

Но больше всего Евгению запомнился благотворительный поход на протезе на Говерлу, когда пятеро ветеранов без конечностей, кроме снаряжения, понесли в своих рюкзаках в горы еще по 10 килограммов песка каждый.

Евгений Смага на протезе в горах

— Идея заключалась в том, что при сборе каждого миллиона один килограмм песка каждый участник похода высыпает. Мы собрали 10 млн гривен и распределили по 2 миллиона на пять подразделений, приобретя то, в чем они нуждались, — объяснил военный.

Мужчина сам удивляется, откуда нашел в себе силы вести такую активную спортивную жизнь после тяжелого ранения

– Уже на третий день после того, как открыл глаза после операции, я сказал ребятам, что буду спортом заниматься, прыгать, бегать, летать кругом и вы еще вспомните мои слова. И именно так и вышло. Просто спорт – один из самых действенных видов реабилитации ментального и физического здоровья. Физическая нагрузка переключает тебя с ментальной нагрузки. Ну вот смотрите, голова чем-то забита, плохие мысли – немного позанимаешься и уже чувствуешь себя красавчиком, – говорит боец.

Ветеран во время марафона в США

Сейчас Евгений получил государственный грант и готовится к открытию собственного бизнеса. Мужчина мечтает построить автомойку с кафе, ведь в районе Чернигова, где он проживает, все подобные объекты были уничтожены оккупантами.

– После протезирования я вернулся домой и начал работать в такси, чтобы зарабатывать деньги и не сидеть без дела. И однажды решил машину помыть, а в районе, где проживаю, нет автомойки. Так и возникла мысль. Надеюсь, что в ближайшем будущем хотя бы часть этого бизнеса я запущу, — делится планами ветеран.

Но самая большая цель мужчины, конечно же, победа Украины.

— Защищать свою территорию всегда и правильнее и легче, чем атаковать, забирать, захватывать чужую территорию. Мы защищаем свое, и мы никому ничего не отдадим. Жажда жизни, свободы — это основные вещи, которые мотивируют каждого из нас и усиливают. Мы не можем отступить ни на шаг назад, потому что за нашими спинами наши родные, близкие, дети, женщины, жены, родители. Как мы можем сделать это? Никак. Только вперед, – резюмировал Евгений Смага.

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