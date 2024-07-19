Десятки взрывов и черный дым над городом: в Луганске прилет по важному объекту (фото и видео)

Оккупанты поспешили сообщить, что в городе якобы работала ПВО

Утром 19 июля во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Над городом поднимаются столбы черного дыма.

Информация об этом была опубликована в нескольких Telegram-каналах. Вместе с тем появились фото и видео с места происшествия.

Как сообщает один из телеграм-каналов, по предварительной информации, прилет был в районе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, по вертолетной площадке. Однако подтверждений этому пока никаких нет.

"В Луганске раздалось около 10 взрывов. Дым в районе "Авиационного училища", — пишут Tg-каналы.

Пропагандистские Telegram-каналы распространяют информацию, что якобы удар был нанесен ракетами ATACMS.

"ПВО отработало. Предположительно, упали обломки, что и вызвало задымление", — заявляют в сети.

Что пишут в сети

В пропагандистских пабликах началась настоящая истерика, поскольку некоторые местные пытаются узнать, куда был прилет. Им запрещают это спрашивать, ведь "украинская сторона может прочитать и узнать, куда прилетело".

Некоторые даже предлагают назвать тайными словами названия районов, чтобы никто не понимал, о чем речь. Но эту идею почему-то не поддержали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июня в Луганской области гремели взрывы. Как оказалось, был нанесен мощный удар по расположению россиян во временно оккупированном Первомайске. По предварительным данным, по вражеской базе ударил HIMARS.