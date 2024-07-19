Десятки вибухів та чорний дим над містом: у Луганську приліт по важливому об’єкту (фото та відео)

Окупанти поспішили повідомити, що у місті нібито працювала ППО

Вранці 19 липня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів. Над містом підіймаються стовпи чорного диму.

Інформація про це була опублікована у кількох Telegram-каналах. Водночас з’явилися фото та відео з місця події.

Як повідомляє один з телеграм-каналів, за попередньою інформацією, приліт був у районі Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів, по вертолітному майданчику. Однак підтверджень цьому поки що немає.

"У Луганську пролунало близько 10 вибухів. Дим у районі "Авіаційного училища", — пишуть Tg-канали.

Пропагандистські Telegram-канали розповсюджують інформацію, що нібито удару було завдано ракетами ATACMS.

"ППО відпрацювало. Імовірно, впали уламки, що й викликало задимлення", — заявляють у мережі.

Що пишуть у мережі

У пропагандистських пабліках почалася справжня істерика, оскільки деякі місцеві намагаються дізнатися, куди прилітав. Їм забороняють це запитувати, адже "українська сторона може прочитати та дізнатися, куди прилетіло".

Дехто навіть пропонує назвати таємними словами назви районів, щоб ніхто не розумів, про що йдеться. Але цю ідею чомусь не підтримали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 30 червня в Луганській області лунали вибухи. Як виявилося, було завдано потужного удару по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Первомайську. За попередніми даними, по ворожій базі вдарив HIMARS.