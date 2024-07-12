В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина (карта)

По состоянию на 22:40 пусков ракет зафиксировано не было

В Украине вечером 12 июля объявили воздушную тревогу во всех регионах страны. Есть опасность запуска гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Жителям всех городов напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в укрытиях.

"Ракетная опасность на всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область — ред.)", — сказано в сообщении.

Напомним, что МиГ-31К — это сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 "Кинжал". Потенциально эта ракета может нести ядерный заряд. Максимальная скорость "Кинжала" 4080 м/с или 14688 км/ч, а дальность поражения цели до 2 тысяч км.

Именно поэтому, когда в России взлетает МиГ-31К, то ракетную опасность объявляют для всех регионов страны. В четверг, 11 июля, воздушную тревогу в Украине объявляли трижды — каждый раз из-за вероятности удара "Кинжалами".

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