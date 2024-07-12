В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: у чому була причина (мапа)

Пусків ракет так і не було зафіксовано

В Україні увечері 12 липня оголошували повітряну тривогу у всіх регіонах країни. Існувала небезпека запуску гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах України. Жителям усіх міст нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в укриттях.

"Ракетна небезпека на всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородський область — ред.)", — сказано в повідомленні.

21:45 Відбій повітряної тривоги, пусків ракет зафіксовано не було.

Нагадаємо, що МіГ-31К — це надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Він є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 "Кинджал". Потенційно ця ракета може нести ядерний заряд. Максимальна швидкість "Кинджала" 4080 м/с або 14688 км/год, а дальність ураження мети до 2 тисяч км.

Саме тому, коли в Росії злітає МіГ-31К, ракетну небезпеку оголошують для всіх регіонів країни. У четвер, 11 липня, повітряну тривогу в Україні оголошували тричі — щоразу через ймовірність удару "Кинджалами".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Костянтинівці пролунав вибух. За попередніми даними місто в Донецькій області було атаковане керованою авіабомбою.