"Это откровенный троллинг": нардеп отреагировал на провокационное меню России в ООН, при чем здесь речь Буша-старшего

Россияне откровенно издеваются над несостоятельностью Запада

Котлета по-киевски, как главное блюдо обеденного меню после заседания Совбеза ООН, где обсуждали российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" — не что иное, как откровенный троллинг, который устроила РФ. В этом убежден народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Соответствующее сообщение он сделал в своем Facebook. Заметил, что именно так РФ высмеяла нерешительность мировой организации.

"Меню российского обеда после заседания СБ ООН — это откровенный троллинг нерешительности этой организации и напоминание о позорной речи Буша-старшего в Киеве летом 1991. Но мы же помним, что тогда "Chicken Kiev Speech" ничем не помог Москве и Украина все-таки стала независимой", – написал Вятрович.

Общественный деятель Валерий Пекарь поддержал мнение нардепа. По его мнению, это откровенное издевательство РФ.

"Россияне откровенно издеваются над несостоятельностью Запада. Но все равно империя развалится", — написал он.

С позицией деятелей согласились и украинцы. В комментариях отметили, что зацикленность РФ на Украине просто впечатляющая.

Chicken Kyiv Speech

"Котлета по-киевски" на английском переводится как Chicken Kyiv. И именно такое название получила речь Президента США Джорджа Буша-старшего, произнесенная 1 августа 1991 года в Киеве, за несколько месяцев до проведения в Украине референдума и за три недели до провозглашения независимости Украины от Советского Союза. В этой речи Буш предостерег украинцев от "суицидального национализма".

Речь Буша-старшего возмутила украинских националистов и американских консерваторов настолько, что журналист-консерватор Уильям Сафайр, редактор газеты Нью-Йорк таймс, обозвал эту речь "котлетой по-киевски" заложив в название двойной смысл (англ. Chicken Kyiv, где chicken — курица, в переносном смысле — трус, а Kyiv — место произнесения речи). Буш-старший был обвинен в колоссальном просчете. Человек в костюме курицы, который пародировал Буша, появлялся на многочисленных встречах во время предвыборной кампании 1992 года.

Сам Буш-старший прокомментировал свою речь только в 2004 году. Он заявил, что опасался, чтобы украинцы не сделали "чего-нибудь глупого", и что если бы их "лидеры не вели себя разумно, то могло произойти силовое противостояние" со стороны Москвы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Совбез ООН собирается обсудить удар по Киеву. Абсурдность ситуации состоит в том, что председательствует в Совете Россия.