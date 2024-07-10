Росіяни відверто знущаються над неспроможністю Заходу

Котлета по-київськи, як головна страва обіднього меню після засідання Радбезу ООН, де обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" — не що інше, як відвертий тролінг, який влаштувала РФ. У цьому переконаний народний депутат України Володимир В’ятрович.

Відповідний допис він зробив у своєму Facebook. Зауважив, що саме так РФ висміяла нерішучість світової організації.

"Меню російського обіду після засідання РБ ООН — це відвертий тролінг нерішучості цієї організації і нагадування про ганебну промову Буша-старшого у Києві влітку 1991. Але ми ж памʼятаємо, що тоді "Chicken Kyiv Speech" нічим не допоміг Москві і Україна таки стала незалежною", — написав В’ятрович.

Громадський діяч Валерій Пекар підтримав думку нардепа. На його думку, це відверте знущання РФ.

"Росіяни відверто знущаються над неспроможністю Заходу. Але все одно імперія розвалиться", — написав він.

З позицією діячів погодилися й українці. В коментарях зауважили — зацикленість РФ на Україні просто вражаюча.

Chicken Kyiv Speech

"Котлета по-київськи" англійською перекладається як Chicken Kyiv. І саме таку назву отримала промова Президента США Джорджа Буша-старшого, що була виголошена 1 серпня 1991 року в Києві, за декілька місяців до проведення в Україні референдуму й за три тижні до проголошення незалежності України від Радянського Союзу. У цій промові Буш застерігав українців від "суїцидального націоналізму".

Промова Буша-старшого обурила українських націоналістів та американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор Вільям Сафайр, редактор газети "Нью-Йорк таймс", обізвав цю промову "котлетою по-київськи" заклавши в назву подвійний сенс (англ. Chicken Kyiv, де chicken — курка, у переносному значенні — боягуз, а Kyiv — місце виголошення промови). Буша-старшого було звинувачено у колосальному прорахунку. Людина в костюмі курки, що пародіювала Буша, з'являлася на численних зустрічах під час передвиборчої кампанії 1992 року.

Сам Буш-старший прокоментував свою промову лише у 2004 році. Він заявив, що побоювався, аби українці не зробили "чого-небудь дурного", і що якби їхні "лідери не поводилися розумно, то могло б статися силове протистояння" з боку Москви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Рада безпеки ООН збирається обговорити удар по Києву. Абсурдність ситуації полягає в тому, що головує в Раді Росія.