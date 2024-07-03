Зеленский отреагировал на удар по Днепру: показал видео прилета по городу

Уже известно о пяти погибших

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по Днепру, назвав это террористическими ударами. Он также показал видео с моментом прилета по городу.

Соответствующий пост глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Вместе с тем были опубликованы кадры, сделанные в Днепре в этот день.

"Вновь террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, в том числе ребенок. Привлечены все необходимые подразделения ГСЧС, спасатели помогают всем пострадавшим", — отметил Владимир Зеленский.

Также он высказал мнение, что террор российских захватчиков могут остановить только две вещи: современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

"Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 3 июля, утром российские оккупанты нанесли удары по Днепру ракетами и дронами. В городе есть разрушения. В результате атаки погибли пять человек, а также есть множество пострадавших. Часть из них сейчас находятся в больнице, некоторые в тяжелом состоянии. 4 июля в Днепре объявлен день траура.