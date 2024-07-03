Зеленський відреагував на удар по Дніпру: показав відео прильоту по місту

Вже відомо про п’ятьох загиблих

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Дніпру, назвавши це терористичними ударами. Він також показав відео з моменту прильоту по місту.

Відповідний пост глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі. Водночас було опубліковано кадри, зроблені у Дніпрі цього дня.

"Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав", — зазначив Володимир Зеленський.

Також він висловив думку, що терор російських загарбників можуть зупинити лише дві речі: сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і має зробити знову нормою захисту від терору", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середу, 3 липня, вранці російські окупанти завдали ударів по Дніпру ракетами та дронами. У місті є руйнування. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, а також є безліч постраждалих. Частина з них зараз перебувають у лікарні, деякі у тяжкому стані. 4 липня у Дніпрі оголошено день жалоби.