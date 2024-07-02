"Здесь еще пахать и пахать": Притула рассказал, в чем сейчас больше всего нуждается армия

К сожалению, сейчас государство еще не успевает наращивать надлежащие темпы производства дронов

Потребности военных за последние месяцы несколько изменились. На одно из ведущих мест по запросам вышли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБы).

Пока это выглядит как критическая потребность. Об этом рассказал украинский общественный и политический деятель Сергей Притула в интервью "Украинской правде".

По словам известного волонтера, обеспечение, например, дронами уже все же вышло на определенный уровень. При этом Притула подчеркнул, что, к сожалению, сейчас государство еще не успевает наращивать положенные темпы.

"Недавно был в одной бригаде, там работает толковый аналитик. Он дал возможность ознакомиться со среднемесячными показателями применения дронов и их потерь. Интересно, откуда они их берут. Каждый месяц приходят сотни дронов. Приблизительно 48% — это волонтерские организации, а остальные сами бригада покупает, территориальные общины помогают. Поэтому еще пахать. Но все равно есть стабильность.",- рассказал основатель благотворительного именного фонда.

Напомним, что по словам генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, производство дальнобойных дронов в Украине, преодолевающих рекордное расстояние, уже приобрело серийный масштаб. Значительный вклад в это внесли отечественные предприятия, наладившие эффективное сотрудничество с частным сектором для расширения масштабов производства дронов.

Сейчас украинские дроны поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км. Также Сметанин не обошел вниманием и то, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.

Ранее "Телеграф" писал, что до конца года Украина может выйти на общую цифру в 2 миллиона производимых беспилотников.