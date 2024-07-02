"Тут ще пахати і пахати": Притула розповів, чого зараз найбільше потребує армія

На жаль, зараз держава ще не встигає нарощувати належні темпи виробництва дронів

Потреби військових за останні місяці дещо змінилися. На одне з чільних місць по запитах вийшли засоби радіоелектронної боротьби ( РЕБи).

Наразі це виглядає як найкритичніша потреба. Про це розповів український громадський та політичний діяч Сергій Притула в інтерв'ю "Українській правді".

За словами відомого волонтера, забезпечення, наприклад, дронами вже все ж таки вийшло на певний рівень. При цьому Притула наголосив, що, на жаль, зараз держава ще не встигає нарощувати належні темпи.

"Нещодавно був в одній бригаді, там працює толковий аналітик. Він дав можливість ознайомитися з середньомісячними показниками застосування дронів і їхніх втрат. Цікаво, звідки от вони їх беруть. Кожного місяця приходять сотні дронів. Приблизно 48% – це волонтерські організації, а решта сама бригада купує, територіальні громади допомагають. Тому тут ще пахати і пахати. Але все одно стабільність є.",- розповів засновник благодійного іменного фонду.

Нагадаємо, що за словами генерального директора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, виробництво далекобійних дронів в Україні, які долають рекордну відстань, вже набуло серійного масштабу. Значний внесок у це зробили вітчизняні підприємства, які налагодили ефективну співпрацю з приватним сектором для розширення масштабів виробництва дронів.

Зараз українські дрони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Також Сметанін не оминув увагою і те, що Україна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.

Раніше "Телеграф" писав, що до кінця року Україна може вийти на загальну цифру у 2 мільйони вироблених безпілотників.