Была одной из крупнейших в Украине: россияне уничтожили еще одну ТЭС, что известно

Станцию атаковали 12 раз

Полностью уничтожена и не подлежит восстановлению. Речь о Бурштынской ТЭС, по которой россияне нанесли ряд ударов за последние несколько месяцев.

Досадную новость сообщил общественный деятель Андрей Смолий, ссылаясь на слова председателя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук. Сообщение сделал в своем Telegram.

"Бурштынская ТЭС полностью уничтожена и не подлежит восстановлению. Председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук заявила, что станцию атаковали 12 раз. Масштабы разрушений колоссальные — ТЭС уничтожена", — написал Смолий.

Из-за уничтожения россиянами ТЭС, город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Власти области уже обратились за помощью к правительству. Кроме того, по инициативе председателя Ивано-Франковской ОВА, в ведомстве была создана рабочая группа по подготовке города к отопительному сезону.

Бурштынская ТЭС

Теплоэлектростанция расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Она имеет 12 энергоблоков по 200 МВт. Общая мощность – 2 400 МВт.

С 2002 года Бурштынская ТЭС была выделена из объединенной энергосистемы Украины и работала в составе "Бурштынского острова" параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (UCTE).

Во время российских обстрелов 10 октября 2022 года в Бурштынскую ТЭС попали 4 ракеты. Обошлось без жертв. Однако ракеты попали в открытые распределительные устройства. Как следствие, в сети Ивано-Франковской области резко снизилось напряжение.

Через неделю, 19 октября 2022 года, станция вновь подверглась ракетным обстрелам. В результате попадания вражеских ракет вспыхнул пожар, без жертв. Станция была временно отключена от общей энергосистемы. Дорога в районе Бурштынской ТЭС была перекрыта. Власти организовали объезд по дорогам близлежащих населенных пунктов.

В марте 2024 года российские террористы снова нанесли мощный ракетный удар по ТЭС. В результате прилета были разрушены или серьезно повреждены все энергоблоки.

Работа этой ТЭС была немаловажна не только для западного региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. ТЭС была одним из самых крупных объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российские террористы уничтожили Трипольскую ТЭС. Это произошло в четверг, 11 апреля, в результате массированной атаки россиян в городе Украинка Киевской области.