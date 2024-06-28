Була однією з найбільших в Україні: росіяни знищили вщент ще одну ТЕС, що відомо

Станцію атакували 12 разів

Повністю знищена і не підлягає відновленню. Мова про Бурштинську ТЕС, по якій росіяни завдали низку ударів за останні кілька місяців.

Прикру новину повідомив громадський діяч Андрій Смолій посилаючись на слова голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Допис зробив у своєму Telegram.

"Бурштинська ТЕС повністю знищена і не підлягає відновленню. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що станцію атакували 12 разів. Масштаби руйнувань колосальні — ТЕС знищена", — написав Смолій.

Через знищення росіянами ТЕС, місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Влада області вже звернулася по допомогу до уряду. Крім того, за ініціативи голови Івано-Франківської ОВА, у відомстві було створено робочу групу з питань підготовки міста до опалювального сезону.

Бурштинська ТЕС

Теплоелектростанція розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Вона має 12 енергоблоків по 200 МВт. Загальна потужність — 2 400 МВт.

З 2002 року Бурштинська ТЕС була виокремлена з об'єднаної енергосистеми України та працювала у складі "Бурштинського острова" паралельно з об'єднаною енергетичною системою європейських країн (UCTE).

Під час російського обстрілу 10 жовтня 2022 року у Бурштинську ТЕС влучили 4 ракети. Минулось без жертв. Проте ракети влучили у відкриті розподільчі пристрої. Як наслідок, в енергомережі Івано-Франківської області різко знизилася напруга.

За тиждень, 19 жовтня 2022 року, станція знову зазнала ракетного обстрілу. В результаті влучання ворожих ракет спалахнула пожежа, минулось без жертв. Станція була тимчасово відключена від загальної енергосистеми. Дорогу в районі Бурштинської ТЕС було перекрито. Влада організувала об’їзд по шляхах прилеглих населених пунктів.

У березні 2024 року російські терористи знову завдали потужного ракетного удару по ТЕС. Внаслідок прильоту було зруйновано або серйозно пошкоджено всі енергоблоки.

Робота цієї ТЕС була важлива не тільки для західного регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. ТЕС була одним з найбільших об'єктів генерації в Західній електроенергетичній системі України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російські терористи знищили Трипільску ТЕС. Це сталося у четвер, 11 квітня, внаслідок масованої атаки росіян у місті Українка Київської області.