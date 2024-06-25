В Украине объявляли воздушную тревогу: были ли взрывы

Россияне подняли в воздух самолет-носитель "Кинжала"

Ракетная опасность объявлена на всей территории Украины. Причиной тому является взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, самолет является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Этот аэродром находится в российской Нижегородской области.

18:07 Отбой воздушной тревоги. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

​17:25 Пуск "Кинжала" или имитация пуска. Об этом пишут мониторинговые каналы. Журналист Андрей Смолий сообщает, что россияне уже второй раз проводят имитационные пуски и маневры.

17:22 Объявлена воздушная тревога по всей стране. Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К.

Для справки: Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость — 4080 м/c или 14 688 км/ч.

Ракета может поражать цели до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, то тревогу объявляют для всех областей Украины.

Также носителями "Кинжал" являются Ту-22М3. Этот самолет может нести одновременно четыре ракеты, а максимальная дальность якобы превышает три тысячи километров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне атаковали Харьков, ударив авиабомбой по жилой застройке. Опубликованы фотографии и видео последствий.