В Украине объявляли воздушную тревогу: были ли взрывы
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Россияне подняли в воздух самолет-носитель "Кинжала"
Ракетная опасность объявлена на всей территории Украины. Причиной тому является взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, самолет является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Этот аэродром находится в российской Нижегородской области.
18:07 Отбой воздушной тревоги. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
17:25 Пуск "Кинжала" или имитация пуска. Об этом пишут мониторинговые каналы. Журналист Андрей Смолий сообщает, что россияне уже второй раз проводят имитационные пуски и маневры.
17:22 Объявлена воздушная тревога по всей стране. Воздушные силы предупреждают о взлете МиГ-31К.
Для справки: Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость — 4080 м/c или 14 688 км/ч.
Ракета может поражать цели до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, то тревогу объявляют для всех областей Украины.
Также носителями "Кинжал" являются Ту-22М3. Этот самолет может нести одновременно четыре ракеты, а максимальная дальность якобы превышает три тысячи километров.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне атаковали Харьков, ударив авиабомбой по жилой застройке. Опубликованы фотографии и видео последствий.