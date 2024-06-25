В Україні оголошували повітряну тривогу: чи були вибухи

Росіяни підняли в повітря літак-носій "Кинджалу"

Ракетна небезпека оголошена по всій території України. Причиною тому є зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, літак є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Цей аеродром знаходиться у російській Нижньогородській області.

18:07 Відбій повітряної тривоги. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

​17:25 Пуск "Кинджалу" або імітація пуску. Про це пишуть моніторингові канали. Журналіст Андрій Смолій повідомляє, що росіяни вже вдруге проводять імітаційні пуски та маневри.

17:22 Оголошена повітряна тривога по всій країні. Повітряні сили попереджають про зліт МіГ-31К.

Для довідки: Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість — 4080 м/c або 14 688 км/год.

Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Також носіями "Кинджал" є Ту-22М3. Цей літак може нести одночасно чотири ракети, а максимальна дальність нібито перевищує три тисячі кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни атакували Харків, вдаривши авіабомбою по житловій забудові. Опубліковані фото та відео наслідків.