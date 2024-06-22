Били специально по жилым домам: появились видео разрушений после прилета российской бомбы по Харькову

Число пострадавших растет

В сети показали кадры с места прилета российской корректируемой авиабомбы по Харькову. На них четко видно, что бомба упала на жилой дом.

Одно из видео обнародовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram. По его словам, вследствие удара уже известно о трех погибших и 19 раненых.

"Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть", — написал он.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что количество раненых увеличилось до 25 человек, 16 из них понадобилась госпитализация. Четверо мирных жителей находятся в критическом состоянии.

При этом в сети также показали, еще видео с одной из пострадавших квартир, в котором можно увидеть, что авиабомба может сделать с жильем. При этом соседней комнате повезло еще меньше, поскольку ее снесло практически полностью.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 22 июня, россияне снова атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы гремели в нескольких областях в западной части страны.