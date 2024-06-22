Били спеціально по житлових будинках: з’явилися відео руйнувань після прильоту російської бомби по Харкову
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Число постраждалих зростає
У мережі показали кадри з місця прильоту російської авіабомби, що коригується по Харкову. Там чітко видно, що бомба впала на житловий будинок.
Одне з відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram. За його словами, внаслідок удару вже відомо про трьох загиблих та 19 поранених.
"Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є", — написав він.
Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що кількість поранених збільшилася до 25 осіб, 16 з них знадобилася госпіталізація. Четверо мирних жителів перебувають у критичному стані.
При цьому в мережі також показали ще відео з однією з постраждалих квартир, на якому можна побачити, що авіабомба може зробити з житлом. При цьому сусідній кімнаті пощастило набагато менше, оскільки її знесло практично повністю.
Як повідомлялося раніше, у ніч на суботу, 22 червня, росіяни знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вибухи лунали в кількох областях у західній частині країни.