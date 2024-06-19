По всей Украине объявляли воздушную тревогу: что известно

Есть также угроза баллистики из временно оккупированного Крыма

В среду, 19 июня, в 17:15 по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К. В 17:50 дали отбой воздушной тревоги.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

По данным мониторингов, истребитель, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетел с аэродрома Саваслейка. Все области Украины оказались под угрозой.

Мониторинговые каналы сообщают, что есть угроза баллистики из временно оккупированного Крыма. Жителей Одессы призвали срочно пройти в укрытие. Позже написали, что в Черноморске раздаются взрывы.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Более подробно о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбивная" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".