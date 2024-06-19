По всій Україні оголошували повітряну тривогу: що відомо

Є також загроза балістики з тимчасово окупованого Криму

У середу, 19 червня, о 17:15 по всій території України була оголошена повітряна тривога. Росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31К. В 17:50 дали відбій повітряної тривоги.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

За даними моніторінгів, винищувач, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал" злетів з аеродрому Саваслейка. Всі області України були під загрозою.

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза балістики з тимчасово окупованого Криму. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття. Пізніше написали, що в Чорноморську лунають вибухи.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".