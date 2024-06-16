"Пора определиться": боец ВСУ рассказал о важной проблеме украинцев и рассказал, как ее решить (видео)

От выбора украинцев напрямую зависит будущее всей страны

Если украинцы не объединятся, то мирных городов в Украине не останется. При этом жителям нашей страны необходимо наконец определиться со своими ценностями.

Об этом рассказал "Телеграфу" боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Биров ("Джокер") в интервью: У оккупантов нет чести, поэтому свои слабости они хотят превратить в силу.

"Сейчас люди все еще не могут определиться со своими ценностями. У любого гражданского спроси, какие у него ценности? Кто-то скажет, что семья, а кто-то скажет – не знаю. Все жалуются, что в тылу работы нету, нечего делать, через Тису плыть не хотят, однако и воевать не собираются. Тогда чего они хотят? Пора определиться на третий год войны", — сказал он.

По его словам, каждый уважающий себя человек должен понимать свои возможности и силы. Это не значит, что всем надо идти воевать, но адекватно оценить свои силы это не просто купить футболку с надписью "Уклонист".

При этом, Биров подчеркивает, что из-за вражеской пропаганды украинцы еще долго будут ссориться между собой, однако надеется, что люди отфильтруют информацию и поймут, кто им враг.

"Если мы не объединимся, то не будет ни мирного Киева, ни вообще мирных городов. Такое, как на Донбассе, будет всюду. Воздушные тревоги будут круглосуточно, потому что и арта, и истребители будут сбрасывать бомбы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Биров рассказал, как работает российская пропаганда и почему она имеет эффект по обе стороны линии фронта.