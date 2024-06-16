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"Пора визначитися": боєць ЗСУ розповів про важливу проблему українців та розповів, як її вирішити (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Олександр Біров Новина оновлена 16 червня 2024, 23:42
Олександр Біров

Від вибору українців безпосередньо залежить майбутнє всієї країни

Якщо українці не поєднаються, то мирних міст в Україні не залишиться. При цьому жителям нашої країни нарешті необхідно визначитися зі своїми цінностями.

Про це розповів "Телеграфу" боєць 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Біров ("Джокер") в інтерв’ю: "У окупантів немає честі, тому свої слабкості вони хочуть перетворити на силу".

"Зараз люди все ще не можуть визначитися зі своїми цінностями. У будь-якого громадянського запитай, які в нього цінності? Хтось скаже, що сім’я, а хтось скаже – не знаю. Усі скаржаться, що в тилу роботи нема, нічого робити, через Тису плисти не хочуть, однак і воювати не збираються. Тоді чого вони хочуть?", — говорить Біров

За його словами, кожна людина, яка себе поважає, повинна розуміти свої можливості і сили. Це не означає, що всім треба йти воювати, але адекватно оцінити свої сили це не просто купити футболку з написом "Ухилянт".

При цьому Біров підкреслює, що через ворожу пропаганду українці ще довго будуть сваритися між собою, проте сподівається, що люди відфільтрують інформацію і зрозуміють, хто їм ворог.

"Якщо ми не об’єднаємося, то не буде ні мирного Києва, ні взагалі мирних міст. Таке, як на Донбасі, буде всюди. Повітряні тривоги будуть цілодобово, тому що і арта, і винищувачі скидатимуть бомби", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Біров розповів, як працює російська пропаганда і чому вона має ефект з обох боків лінії фронту.

Теги:
#Україна #Росія #Війна