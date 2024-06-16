Україна програє інформаційну війну: боєць ЗСУ розповів, як працює російська пропаганда (відео)

Росіяни намагаються посіяти страх серед українців та роздратувати росіян

Україна сильно програє інформаційну війну, а російська пропаганда успішно промиває мозок людям по обидва боки лінії фронту. Наприклад, за допомогою обстрілів Харкова вони хочуть посіяти паніку і викликати невдоволення у місцевого населення.

Про це розповів "Телеграфу" боєць 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Біров ("Джокер") в інтерв’ю: "У окупантів немає честі, тому свої слабкості вони хочуть перетворити на силу".

За його словами, росіяни дуже мстиві, а тому обстрілюють Харків із будь-якого приводу. Наприклад, боєць не виключає, що росіяни і самі почали б обстрілювати Бєлгород, щоб розлютити більше людей і почати "мститися" за нього.

"Мене дуже здивувало відео з Бєлгорода: на трасі стоїть російський "Град" і працює по нас у напрямку Харкова, а вони всі стоять, знімають та радіють", — сказав він.

При цьому Біров зазначає, що обстріл Харкова також потрібний для здійснення психологічного тиску. Він зазначив, що росіяни близько трьох місяців тому розповсюджували наративи в соцмережах про швидке захоплення Харкова для того, щоб посіяти серед мешканців області зневіру.

"Важливо розуміти, як працює ворожа пропаганда — вони промивають мізки людям, і ті починають боятися. А на війні найголовніше — не піддаватися страху", — сказав боєць ЗСУ.

При цьому він вважає, що Україна "у десятки разів" програє інформаційну війну. За приклад він поставив Вугледар, у якому залишилося десь 60 осіб цивільного населення, і всі вони вірили, що росіяни стріляють по домівках лише тому, що у місті перебувають ЗСУ.

"І якби нас у населеному пункті не було, вони б і не стріляли. Тобто нам треба відходити та здаватися, аби тільки не стріляли", — додав Біров.

Як повідомлялося раніше, з початку наступу в Харківській області армія РФ зазнала серйозних втрат. За підрахунками українських військових, окупанти за місяць лише на цьому напрямі втратили тисячі солдатів.