По всей Украине утром объявляли воздушную тревогу: что произошло

Украинцев просили находиться в безопасных местах

После 7.15 в среду, 5 июня, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причина в том, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал". Отбой тревоги дали в 7:43.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — предупредили в Воздушных силах Украины.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 4 июня россияне атаковали Днепр двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Они были уничтожены силами ПВО, но в результате падения обломков вспыхнул пожар и была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадал малыш возрастом один месяц, состояние мальчика удовлетворительное. Также пострадали 17-летний парень, 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.