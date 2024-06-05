По всій Україні зранку оголошено повітряну тривогу: що сталося

Українців просять перебувати у безпечних місцях

Після 7:15 у середу, 5 червня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причина у тому, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — попередили у Повітряних силах України.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 4 червня росіяни атакували Дніпро двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Вони були знищені силами ППО, але внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа та було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждав малюк віком один місяць, стан хлопчика задовільний. Також постраждали 17-річний хлопець, 68-річний чоловік та троє жінок – 32, 36 та 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.