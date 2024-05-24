HIMARS и некоторое другое вооружение больше не эффективны в Украине? СМИ раскрыли подробности

Украина проинформировала Пентагон о проблемах, с которыми столкнулось их вооружение в войне с Россией

Россияне адаптировались под западное вооружение, которое союзники поставляют Украине. Их системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают серьезные помехи, из-за чего точность оружия и его эффективность падает.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки. В США нашли выход — просто не поставлять эти типы вооружения.

Боеприпасы со спутниковым наведением американского производства попросту не выдерживают технологию российских помех. Из-за этого Силам обороны пришлось отказаться их от использования. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах с GPS-наведением "Эскалибур" и высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS).

Согласно данным The Washington Post, в начале 2023 года 155-мм снаряды "Эскалибур" помогли ВСУ добиться успеха на фронте. Половина этих снарядов точно поразила цели, но в течение нескольких месяцев показатель упал ниже 10% из-за того, что российская армия адаптировала свои средства РЭБ. Тем самым репутация "Эскалибура", как оружия "один выстрел — одна цель" была уничтожена на войне в Украине.

"Способность России бороться с высокотехнологичными боеприпасами имеет далеко идущие последствия для Украины и ее западных сторонников, потенциально предоставляя план действий для таких противников, как Китай и Иран", — отмечают СМИ.

Теперь Пентагону и американским производителям нужно решать эту проблему. И в США нашли выход — поставки "Экскалибур" прекратились шесть месяцев назад. Именно тогда Украина уведомила союзников о проблеме с российскими помехами. А вот в случае авиабомб JDAM производитель предоставил патч Украине и использование снарядов продолжилось.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что в Пентагоне ожидали подобного от российской РЭБ. Ведомство работало с Украиной над оттачиванием тактики и методов противодействия.

"Россия продолжает расширять использование средств радиоэлектронной борьбы. И мы продолжаем развиваться и следить за тем, чтобы у Украины были возможности, необходимые для эффективной работы. Вторжение России в Украину создало современный полигон для испытаний западного оружия, которое никогда не использовалось против врага, обладавшего способностью глушить GPS-навигацию так, как Россия", — сказал он.

В Минобороны Украины заявили, что сотрудничество с США продолжается, как и диалог напрямую с производителями оружия. Как только возникают технические проблемы с вооружением, союзников тут же ставят в известность и совместно работают над решением.

"Мы тесно сотрудничаем с Пентагоном по таким вопросам. В случае возникновения технических проблем мы оперативно информируем наших партнеров, чтобы они своевременно приняли необходимые меры для их решения. Наши партнеры из США и других западных стран оказывают постоянную поддержку нашим запросам. В частности, мы регулярно получаем рекомендации по улучшению оборудования", — сказали в министерстве.

Также The Washington Post пишет, что российская система РЭБ угрожает не только американскому вооружению, но и украинским пилотам. Некоторые глушители оккупантов блокируют навигационные системы самолетов. Согласно оценке экспертов, российская оборона настолько плотная, что "у украинских пилотов нет открытых окон, где бы они чувствовали, что не находятся под прицелом". Исправить это можно будет только тогда, когда Запад наконец передаст истребители F-16.

Что касается систем HIMARS, то в первый год войны они успешно уничтожали российские составы с техникой, командные пункты и другие цели. Но и их со временем начала глушить российская система РЭБ — промахиваться ракеты стали на 15 метров и больше. Из-за этого крайне дорогие снаряды стали использовать для уничтожения менее приоритетных целей. Но, несмотря на это, США не прекратили поставки ракет для HIMARS, а также оснащают системы дополнительным оборудованием, чтобы сделать наводку на цели более точной.

По мнению экспертов, один из наиболее эффективных способов ВСУ бороться с российской РЭБ — использование БПЛА перед наведением на цель.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США высказались об ударах западным оружием по России. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Запад не поддерживает такие действия, но решение все равно за Украиной.