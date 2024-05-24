HIMARS та деяке інше озброєння більше не ефективні в Україні? ЗМІ розкрили подробиці

Україна поінформувала Пентагон про проблеми, з якими зіткнулося їхнє озброєння у війні з Росією

Росіяни адаптувалися до західного озброєння, яке союзники постачають Україні. Їхні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) створюють серйозні перешкоди, через що точність зброї та її ефективність падає.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на конфіденційні українські оцінки. У США знайшли вихід – просто не постачати ці типи озброєння.

Боєприпаси зі супутниковим наведенням американського виробництва просто не витримують технології російських перешкод. Через це Силам оборони довелося відмовитись їх від використання. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди з GPS-наведенням "Ескалібур" та високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS).

Згідно з даними The Washington Post, на початку 2023 року 155-мм снаряди "Ескалібур" допомогли ЗСУ досягти успіху на фронті. Половина цих снарядів точно вразила цілі, але протягом кількох місяців показник упав нижче 10% через те, що російська армія адаптувала свої засоби РЕБ. Тим самим репутація "Ескалібура" як зброї "один постріл — одна ціль" була знищена на війні в Україні.

"Здатність Росії боротися з високотехнологічними боєприпасами має далекосяжні наслідки для України та її західних прихильників, потенційно надаючи план дій для таких супротивників, як Китай та Іран", — зазначають ЗМІ.

Тепер Пентагону та американським виробникам потрібно розв'язувати цю проблему. І в США знайшли вихід — постачання "Екскалібур" припинилося шість місяців тому. Саме тоді Україна повідомила союзників про проблему із російськими перешкодами. А ось у випадку з авіабомбами JDAM виробник надав патч Україні та використання снарядів продовжилося.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що у Пентагоні чекали подібного від російської РЕБ. Відомство працювало з Україною над відточенням тактики та методів протидії.

"Росія продовжує розширювати використання засобів радіоелектронної боротьби. І ми продовжуємо розвиватися і стежити за тим, щоб Україна мала можливості, необхідні для ефективної роботи. Вторгнення Росії в Україну створило сучасний полігон для випробувань західної зброї, яка ніколи не використовувалася проти ворога, який мав здатність глушити GPS-навігацію так, як Росія", — сказав він.

У Міноборони України заявили, що співпраця зі США продовжується, як і діалог безпосередньо з виробниками зброї. Як тільки виникають технічні проблеми з озброєнням, союзників відразу повідомляють і спільно працюють над рішенням.

"Ми тісно співпрацюємо з Пентагоном з таких питань. У разі виникнення технічних проблем ми оперативно інформуємо наших партнерів, щоб вони вчасно вжили необхідних заходів для їх вирішення. Наші партнери зі США та інших західних країн надають постійну підтримку нашим запитам. Зокрема, ми регулярно отримуємо рекомендації щодо покращення обладнання", — сказали в міністерстві.

Також The Washington Post пише, що російська система РЕБ загрожує не лише американському озброєнню, а й українським пілотам. Деякі глушники окупантів блокують навігаційні системи літаків. Згідно з оцінкою експертів, російська оборона настільки щільна, що "українські пілоти не мають відкритих вікон, де б вони відчували, що не перебувають під прицілом". Виправити це можна буде лише тоді, коли Захід нарешті передасть винищувачі F-16.

Щодо систем HIMARS, то в перший рік війни вони успішно знищували російські склади з технікою, командні пункти та інші цілі. Але і їх згодом почала глушити російська система РЕБ — ракети стали промахуватися на 15 метрів і більше. Через це дуже дорогі снаряди почали використовувати для знищення менш пріоритетних цілей. Але, попри це, США не припинили постачання ракет для HIMARS, а також оснащують системи додатковим обладнанням, щоб зробити наведення на ціль точнішим.

На думку експертів, один із найефективніших способів ЗСУ боротися з російською РЕБ — використання БПЛА перед наведенням на ціль.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США висловилися про удари західною зброєю по Росії. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що Захід не підтримує таких дій, але рішення все одно за Україною.