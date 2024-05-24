По всей Украине объявляли воздушную тревогу: где прогремели взрывы (обновлено)

Всех призвали оставаться в безопасных местах

Днем 24 мая во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой ракетного обстрела со стороны российских оккупантов.

Мониторинговые Telegram-каналы написали о взлете МиГ-31. Он является носителем ракет "Кинжал", которые летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

Также отмечалось, что есть угроза запуска ракеты Х-59. В связи с этим всех просили оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Затем в 13:46 было сообщено, что МиГ-31 пошел на посадку. После этого в большей части областей объявили отбой воздушной тревоги. За это время не было зафиксировано взрывов на территории ни одной из областей.

"Красными" на карте тревог все еще остаются несколько областей.

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Журналисты "Телеграф" сообщают, что в Кропивницком прогремело два взрыва. В Воздушных силах Украины предупреждали, что для города есть опасность, потому всем нужно находиться в укрытии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 мая российские оккупанты запустили по Харькову и области в общем 15 ракет. В результате был прямой прилет в типографию. В результате погибли семь человек и еще 21 пострадал. Было установлено, что атака производилась из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 или С-400. Их выпускали из Белгородской области РФ.