По всій Україні оголошували повітряну тривогу: де пролунали вибухи (оновлено)

Усіх закликали залишатися у безпечних місцях

Вдень 24 травня в усіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Це пов’язано із загрозою ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

Моніторингові Telegram-канали написали про злет МіГ-31. Він є носієм ракет "Кинджал", які летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

Також наголошувалося, що є загроза запуску ракети Х-59. У зв’язку з цим усіх просили залишатись у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Потім о 13.46 було повідомлено, що МіГ-31 пішов на посадку. Після цього здебільшого областей оголосили відбій повітряної тривоги. За цей час не було зафіксовано вибухів на території жодної з областей.

"Червоними" на карті тривог досі залишаються кілька областей.

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Журналісти "Телеграф" повідомляють, що у Кропивницькому пролунало два вибухи. У Повітряних силах України попереджали, що для міста є небезпека, тож усім потрібно перебувати в укритті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 травня російські окупанти запустили по Харкову та області загалом 15 ракет. В результаті був прямий приліт у друкарню. В результаті загинули семеро людей і ще 21 постраждали. Було встановлено, що атака проводилася із зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300 або С-400. Їх випускали із Білгородської області РФ.