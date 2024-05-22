В Украине масштабная воздушная тревога: все подробности (обновлено)

Если борта не будут производить пусковые маневры, тревога будет длиться до 1 часа

В Украине утром 22 мая по всей территории страны объявили воздушную тревогу. Это связано с угрозой обстрела со стороны российских захватчиков.

Об этом сообщают в Воздушных силах Украины. Отмечается, что был зафиксирован взлет истребителей МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Они летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

"В воздухе 2 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

В то же время в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что если борта не будут производить пусковые маневры, тревога будет длиться до 1 часа.

Всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Обновлено: в 09:53 начался отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину десятками "Шахедов". Взрывы прогремели в нескольких областях. Известно, что в результате очередного обстрела, к счастью, никто не пострадал. Вскоре было сообщено, что в результате противовоздушного боя все запущенные дроны-камикадзе были ликвидированы.