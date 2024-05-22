В Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці (оновлено)

Якщо борти не будуть проводити пускові маневри, тривога триватиме до 1 години

В Україні вранці 22 травня на всій території країни оголосили повітряну тривогу. Це пов’язано із загрозою обстрілу з боку російських загарбників.

Про це повідомляють у Повітряних силах України. Зазначається, що було зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

"У повітрі 2 МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області", — йдеться у повідомленні.

У той же час у моніторингових Telegram-каналах пишуть, що якщо борти не будуть робити пускові маневри, тривога триватиме до 1 години.

Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Оновлено: о 09:53 розпочався відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 19 травня російські окупанти атакували Україну десятками "Шахедів". Вибухи пролунали у кількох областях. Відомо, що внаслідок чергового обстрілу ніхто не постраждав. Незабаром було повідомлено, що внаслідок протиповітряного бою всі запущені дрони-камікадзе було ліквідовано.