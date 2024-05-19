Україну вночі атакували десятки "шахедів": скільки збили та де чули вибухи

Інформації про постраждалих немає

У ніч проти 19 травня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. У кількох областях пролунали вибухи.

Про фіксування руху ворожих БПЛА у моніторингових каналах та Повітряних силах України почали повідомляти ще ввечері 18 травня. Загроза припинилася вже лише майже о 7-й годині ранку.

Приблизно о 03:20 у мережі почали писати про вибухи на Київщині. Перед цим було зафіксовано дрони на кордоні Київської та Черкаської областей.

За кілька хвилин вибух пролунав вибух на Одещині. Водночас Повітряні сили сказали про фіксування дронів із Чорного моря у напрямку Чорноморська Одеської області.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу, Київська та Одеська ОВА не повідомляли про постраждалих або жертви внаслідок пригоди.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов поділився фотографією, на якій показано фото збитого над Одещиною безпілотного літального апарату. Про знищення дрону "Shahed 131/136" над областю повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Скільки дронів запустили і скільки збили цієї ночі

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram повідомив, що в ніч на 19 травня окупанти запустили 37 дронів Україною з Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ). Внаслідок протиповітряного бою всі 37 "шахедів" збиті у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня у Миколаєві пролунав вибух. У місті атакували цивільний об’єкт. Внаслідок події є постраждалі.