В СНБО прокомментировали слухи о переброске военной техники РФ в Беларусь

Россия пытается оттягивать дополнительные силы Украины

Новости о переброске в Беларусь российской военной техники, а также аналитика отдельных экспертов о большой угрозе с этого направления сейчас являются преждевременными страшилками. Всякая активность россиян в этой стране отслеживается.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что Украина владеет ситуацией.

"Всем понятно, что вся граница с белорусами и Россией — это фронт. Где-то он активный, где-то — нет", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, похоже, что Россия может использовать "карту" Беларуси информационно для оттягивания дополнительных украинских сил и ресурсов в ту сторону, имитируя угрозу. В то же время он напомнил, что с 2022 года готовность армии к провокациям из Беларуси также существует.

Стоит отметить, что 15 мая Сообщество железнодорожников Беларуси в своем Telegram-канале сообщило, что россияне, вероятно, снова планируют переброску своей военной техники в Беларусь. Там отметили, что "Белорусская железная дорога" якобы проводит соответствующую подготовку.

"Обнаружены косвенные, тщательно скрытые признаки подготовки к реализации мер по осуществлению военных перевозок между РФ и РБ. В рамках этих перевозок планируется перемещение российского военного контингента и техники железнодорожным транспортом на территорию Беларуси, а также в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Кроме того, 15 мая мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" также сообщил, что "Белорусская железная дорога" якобы готовится к приему российских военных эшелонов с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВС РФ. Ресурс отметил, что работы на железной дороге Беларуси проводятся в режиме строжайшей секретности.

В то же время канал напомнил, что в 2025 году в Беларуси запланированы большие военные учения. В рамках этого на территорию Беларуси планируется перемещение по железной дороге российского военного контингента.

Ранее "Телеграф" писал, что на территории Беларуси в очередной раз "засветились" террористы из российской террористической организации "ПВК Вагнера". Там они проводят двухнедельные курсы для свежемобилизованных россиян, на которых учат их операторским навыкам управления БПЛА.