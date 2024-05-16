У РНБО прокоментували чутки про перекидання військової техніки РФ до Білорусі

Росія намагається відтягувати додаткові сили України

Новини про перекидання до Білорусі російської військової техніки, а також аналітика окремих експертів про велику загрозу з цього напрямку зараз є передчасними страшилками. Будь-яка активність росіян у цій країні відстежується.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що Україна володіє ситуацією.

"Всім зрозуміло, що весь кордон з білорусами та Росією — це фронт. Десь він активний, десь — ні", — підкреслив Коваленко.

За його словами, наразі схоже, що Росія може використати "карту" Білорусі інформаційно для відтягування додаткових українських сил і ресурсів у той бік, імітуючи загрозу. Водночас він нагадав, що з 2022 року готовність армії до провокацій з Білорусі також існує.

Варто зазначити, що 15 травня Спільнота залізничників Білорусі у своєму Telegram-каналі повідомила, що росіяни, ймовірно, знову планують перекидання своєї військової техніки до Білорусі. Там зазначили, що "Білоруська залізниця" нібито проводить відповідну підготовку.

"Виявлено непрямі, ретельно приховані ознаки підготовки до реалізації заходів щодо здійснення військових перевезень між РФ та РБ. В рамках цих перевезень планується переміщення російського військового контингенту та техніки залізничним транспортом на територію Білорусі, а також у зворотному напрямку", — було сказано в повідомленні.

Крім того, 15 травня моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" також повідомив "Білоруська залізниця" нібито готується до прийому російських військових ешелонів з військовою технікою, боєприпасами та особовим складом ЗС РФ. Ресурс зазначив, що роботи на залізниці Білорусі проводяться в режимі найсуворішої таємності.

Водночас канал нагадав, що у 2025 році в Білорусі заплановані великі військові навчання. В рамках цього на територію Білорусі планується переміщення залізницею російського військового контингенту.

Раніше "Телеграф" писав, що на території Білорусі вчергове "засвітилися" терористи з російської терористичної організації "ПВК Вагнера". Там вони проводять двотижневі курси для свіжомобілізованих росіян, на яких навчають їх операторських навичок управління БПЛА.