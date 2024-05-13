Третий раз за день: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, подробности

В Украине ракетная опасность

Сегодня, 13 мая, на территории всей Украины уже третий раз за день объявили воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает прес-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксируют взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

16:55 Ракета на юг, вероятно, "Кинжал" — ВС ВСУ.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее мы писали о том, что в четверг, 9 мая, российские террористы атаковали юг Украины беспилотниками типа "Шахед". Взрывы звучали в Одесской и Николаевской областях.