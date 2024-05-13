Третій раз за день: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, подробиці

В Україні ракетна небезпека

Сьогодні, 13 травня, на території всієї України вже втретє оголосили повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксують зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

16:55 Ракета на південь, ймовірно, "Кинджал" — ПС ЗСУ.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше ми писали про те, що у четвер, 9 травня, російські терористи атакували південь України безпілотниками типу "Шахед". Вибухи лунали на Одещині та Миколаївщині.