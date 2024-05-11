Повітряна тривога лунала майже по всій Україні: якими були загрози

Громадян просили перебувати у безпечних місцях

У суботу, 11 травня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Станом на 10:34 у Києві та більш ніж десяти регіонах лунав сигнал про небезпеку. Об 11:00 повітряна тривога поширилася на майже всю територію України. Тихо було лише в Одеській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Повітряні сили України у своєму Telegram повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Карта тривог станом на 11:00

О 10:58 стало відомо про вибух у м. Павлоград, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив один з моніторингових пабліків у Telegram. Інформація поки не підтверджена офіційними джерелами.

Крім того, повідомлялося і про обстріл Харківщини КАБами. Громадян просили перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Об 11:30 в Україні почали повідомляти про відбій повітряної тривоги у деяких областях. У Повітряних силах України повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

При цьому, активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні зберігається, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Станом на 11:35 карта тривог виглядала наступним чином. Сигнал про небезпеку з повітря продовжує лунати у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму.

Загроза балістичного озброєння

Балістичні ракети це різновид ракетної зброї, яка здійснює велику частину польоту балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — піднімається на значну висоту у десятки кілометрів, а тоді падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову.

Нагадаємо, сьогодні 808 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У своєму матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.