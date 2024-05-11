Воздушная тревога звучала почти по всей Украине: каковы были угрозы

Граждан просили находиться в безопасных местах

В субботу, 11 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:34 в Киеве и более десяти регионах раздавался сигнал об опасности. В 11:00 воздушная тревога распространилась почти на всю территорию Украины. Тихо было только в Одесской, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Воздушные силы Украины в своем Telegram сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта тревог по состоянию на 11:00

В 10:58 стало известно о взрыве в г. Павлоград на Днепропетровщине. Об этом сообщил один из мониторинговых пабликов в Telegram. Информация пока не подтверждена официальными источниками.

Кроме того, сообщалось и об обстреле Харьковщины КАБами. Граждан просили находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В 11:30 в Украине начали сообщать об отбое воздушной тревоги в некоторых областях. В Воздушных силах Украины сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

При этом активность вражеской тактической авиации на востоке и юге сохраняется, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

По состоянию на 11.35 карта тревог выглядела следующим образом. Сигнал об опасности с воздуха продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Угроза баллистического вооружения

Баллистические ракеты это разновидность ракетного оружия, совершающая большую часть полета баллистической траекторией, то есть находится в неуправляемом движении. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров, а затем падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую.

Напомним, сегодня 808-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В своем материале " Телеграф " рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.