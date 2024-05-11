Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу: які є загрози
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Пройдіть в укриття
Сьогодні, 11 травня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 10:34 у Києві та низці областей лунає сигнал про небезпеку.
Згідно з інформацією різних моніторингових пабліків у Telegram, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики.
Станом на 10:43 карта тривог виглядає наступним чином. Громадян просять перебувати в укриттях.
Детальна інформація за посиланням у матеріалі "Телеграфу": Повітряна тривога лунала майже по всій Україні: якими були загрози