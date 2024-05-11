Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога: какие угрозы
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Пройдите в укрытие
Сегодня, 11 мая, в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10.34 в Киеве и ряде областей раздается сигнал об опасности.
Согласно информации разных мониторинговых пабликов в Telegram, тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы баллистики.
По состоянию на 10.43 карта тревог выглядит следующим образом. Граждан просят находиться в укрытиях.
Подробная информация по ссылке в материале "Телеграф": Воздушная тревога звучала почти по всей Украине: какими были угрозы