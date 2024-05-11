Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога: какие угрозы

Пройдите в укрытие

Сегодня, 11 мая, в Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10.34 в Киеве и ряде областей раздается сигнал об опасности.

Согласно информации разных мониторинговых пабликов в Telegram, тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы баллистики.

По состоянию на 10.43 карта тревог выглядит следующим образом. Граждан просят находиться в укрытиях.

Карта тревог по состоянию на 10:43

Подробная информация по ссылке в материале "Телеграф": Воздушная тревога звучала почти по всей Украине: какими были угрозы