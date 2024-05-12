У Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу: у чому причина (оновлено)

Українців просять не ігнорувати тривогу

Сьогодні, 12 травня, на території всієї України оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

" Уся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — повідомляли у ЗСУ.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше ми писали про те, що у четвер, 9 травня, російські терористи атакували південь України безпілотниками типу "Шахед". Вибухи лунали на Одещині та Миколаївщині.