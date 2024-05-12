В Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу: в чем причина (обновлено)

Украинцев просят не игнорировать тревогу

Сегодня, 12 мая, на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. В ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — сообщили в ВСУ.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Обновлено: 10:15 Отбой воздушной тревоги — Воздушные силы

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее мы писали о том, что в четверг, 9 мая, российские террористы атаковали юг Украины беспилотниками типа "Шахед". Взрывы звучали в Одесской и Николаевской областях.