"Россияне достигли прогресса, но...": в НАТО рассказали, может ли Украина победить в войне

Западу понадобится по меньшей мере год, чтобы нарастить производство оружия

Несмотря на то, что российские оккупанты достигли определенного прогресса в своем наступлении, однако он не является стратегическим. Поэтому у Украины все еще есть шансы победить.

Об этом рассказал глава военного комитета НАТО Роб Бауер в интервью VRT News. По его словам, нехватка поставок помощи от Запада повлияли на ход войны, но главное, что союзники все еще ее оказывают.

"Для Украины еще не поздно (победить — ред.). Россияне достигли прогресса, но он все еще очень ограничен и не является стратегическим", — отметил Бауер.

Он отметил, что чем дольше идет война, тем сложнее для союзников поддерживать Украину. Многие из них отдают оружие и боеприпасы из своих запасов, однако они не являются бесконечными.

Поэтому, представитель НАТО отметил, что Запад может сделать две вещи: либо еще сильнее опустошить свои запасы оружия, либо же подталкивать промышленность производить больше и быстрее.

"Вероятно, понадобится минимум год, чтобы действительно добиться увеличения производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет непросто. На оккупированной части Украины находятся 450 тысяч российских солдат", — сказал он.

Как сообщалось ранее, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Гертлинг высказывал подобное мнение. По его словам, Украина нуждается в мобилизации большего количества солдат, поскольку ее действующие военнослужащие находятся на поле боя уже два с половиной года.