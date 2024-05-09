"Росіяни досягли прогресу, але...": у НАТО розповіли, чи може Україна перемогти у війні

Заходу знадобиться щонайменше рік, щоб наростити виробництво зброї

Попри те, що російські окупанти досягли певного прогресу у своєму наступі, проте він не є стратегічним. Тому Україна все ще має шанси перемогти.

Про це розповів голова військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю VRT News. За його словами, брак постачання допомоги від Заходу вплинули на перебіг війни, але головне, що союзники все ще її надають.

"Для України ще не пізно (перемогти — ред.). Росіяни досягли прогресу, але він все ще дуже обмежений і не є стратегічним", — зазначив Бауер.

Він зазначив, що чим довше йде війна, тим складніше для союзників підтримувати Україну. Багато хто з них віддає зброю та боєприпаси зі своїх запасів, проте вони не є нескінченними.

Тому представник НАТО зазначив, що Захід може зробити дві речі: або ще більше спустошити свої запаси зброї, або ж підштовхувати промисловість виробляти більше і швидше.

"Ймовірно, знадобиться мінімум рік, щоб справді добитися збільшення виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде непросто. На окупованій частині України перебувають 450 тисяч російських солдатів", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Марк Гертлінг висловлював подібну думку. За його словами, Україна потребує мобілізації більшої кількості солдатів, оскільки її чинні військовослужбовці перебувають на полі бою вже два з половиною роки.