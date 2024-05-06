На фронте Пасха тихой не была: бои не прекращаются, где больше всего давит враг (карта)

На одном из направлений противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам

За прошедшие сутки, 5 мая, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Больше украинские защитники отбили атак на Бахмутском и Авдеевском направлении. Ранее мы уже писали, что на этих участках возросла интенсивность боев.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба вооруженных сил Украины по состоянию на понедельник, 6 мая. В отчете говорится, что авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Купянское направление 6 мая

Купянское направление, поселок Стельмаховка 6 мая

На Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Невской Луганской области; Новосадовое и Торское Донецкой области.

Лиманское направление

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздолевка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Бахмутское направление 6 мая

Бахмутское направление

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

Авдеевское направление

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление

Новопавловское направление

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

Ореховское направление

Ореховское направление

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В Генштабе подытожили, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.

Ранее "Телеграф" писал, что боец "Азова" рассказал, что будет в случае поражения Украины.