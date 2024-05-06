На фронті Великдень тихим не був: бої не припиняються, де найбільше тисне ворог (карта)

На одному з напрямків противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів

Протягом минулої доби, 5 травня, на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найбільше українські захисники відбили атак на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Раніше ми вже писали, що на цих ділянках зросла інтенсивність боїв.

Про це йдеться у зведення Генерального штабу збройних сил України станом на понеділок, 6 травня. У звіті йдеться, що авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Куп'янський напрямок 6 травня

Куп'янський напрямок, селище Стельмахівка 6 травня

На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

Лиманський напрямок

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

Бахмутський напрямок 6 травня

Бахмутський напрямок

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок

Новопавлівський напрямок

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Оріхівський напрямок

Оріхівський напрямок

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

У Генштабі підсумували, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

Раніше "Телеграф" писав, що боєць "Азова" розповів, що буде у разі поразки України.