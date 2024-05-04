Ночной удар "шахедами" по Украине: есть разрушения, среди пострадавших ребенок (фото)

Под удар попали две области

В ночь на субботу, 4 мая, россияне атаковали Украину "шахедами" и ракетами С-300. Все беспилотники были сбиты силами ПВО, но упавшие обломки наделали бед.

"В ночь на 4 мая 2024 года противник атаковал 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все пуски производились из Белгородской обл – РФ. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", — сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

Днепропетровская область

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, пять "шахедов" было сбито в Павлоградском районе. Однако есть разрушения.

"Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести", — уточнил он.

Харьковская область

По информации главы ОВА Олега Синегубова, в результате падения обломков сбитых "шахедов" произошел пожар в гражданском двухэтажном офисном здании в Основянском районе Харькова.

Ранения получили 13-летний ребенок и женщина, их госпитализировали. Еще двум женщинам, 89-и и 52-х лет медики оказали помощь на месте.

Около 8 часов утра 4 мая, в ГСЧС сообщили, что ликвидация последствий массированной атаки ударных беспилотников России по Харькову продолжается. В разных точках вспыхнуло три пожара.

"Самый большой пожар возник в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров", — уточнили спасатели.

Как сообщал "Телеграф", представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что россияне перед ударами по Украине активно используют разведывательные беспилотники и самолеты Су-24МР. С их помощью они пытаются выявить систему ПВО и скорректировать свои атаки.