Нічний удар "шахедами" по Україні: є руйнування, серед постраждалих дитина (фото)

Під удар потрапили дві області

У ніч на суботу, 4 травня, росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетами С-300. Всі безпілотники були збиті силами ППО, але уламки, що впали, наробили бід.

"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Всі пуски проводилися з Бєлгородської обл — РФ. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", — повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил України.

Дніпропетровська область

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, п’ять "шахедів" було збито у Павлоградському районі. Проте є руйнування.

"Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один із них спалахнув. Пожежу було загашено. Постраждали чоловік і жінка. Обидва госпіталізовані у стані середньої тяжкості", — уточнив він.

Харківська область

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок падіння уламків збитих "шахедів" сталася пожежа у цивільному двоповерховому офісному будинку в Основ’янському районі Харкова.

Поранення отримали 13-річна дитина та жінка, їх госпіталізували. Ще двом жінкам, 89-м та 52-м років медики надали допомогу на місці.

Близько 8 години ранку 4 травня, у ДСНС повідомили, що ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників Росії по Харкову триває. У різних точках спалахнули три пожежі.

"Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів", — уточнили рятувальники.

Як повідомляв "Телеграф", представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що росіяни перед ударами по Україні активно використовують розвідувальні безпілотники та літаки Су-24МР. З їхньою допомогою вони намагаються виявити систему ППО та скоригувати свої атаки.