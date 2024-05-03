На фронте растет количество российских атак: "горячее" всего на одном из направлений (карта)

ВСУ отбивают атаки и истощают врага на поле боя

За прошедшие сутки, 2 мая, на фронте произошло 134 боевых столкновения. Россияне штурмуют позиции Сил обороны на всех направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба вооруженных сил Украины по состоянию на утро пятницы, 3 мая. Больше всего враг атаковал в районе Авдеевки.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

Напомним, за 1 мая на фронте произошло 121 боевое столкновение. Оккупационные войска больше всего давили под Авдеевкой.