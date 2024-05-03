На фронті зростає кількість російських атак: "найгарячіше" на одному з напрямків (карта)

ЗСУ відбивають атаки та виснажують ворога на полі бою

Протягом минулої доби, 2 травня, на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Росіяни штурмують позиції Сил оборони на всіх напрямках.

Про це йдеться у зведення Генерального штабу збройних сил України станом на ранок п'ятниці, 3 травня. Найбільше ворог атакував в районі Авдіївки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

Нагадаємо, за 1 травня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Окупаційні війська найбільше тиснули під Авдіївкою.