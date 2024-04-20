В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: была угроза удара "Кинжалами"

Российские ракеты "Кинжал" поражают цель на расстоянии до 3 тысяч км

В Украине снова объявляли воздушную тревогу, на этот раз по всей Украине. В России взлетели два Миг-31К — один из аэродрома "Саваслейка", а второй из Астрахани.

Об этом сообщали мониторинговые каналы. Российские самолеты держали курс на Черное море.

По состоянию на 13:20 пусков ракет не зафиксировано. Жителей всех областей просили находиться в укрытиях до тех пор, пока не объявят отбой тревоги.

13:50 В регионах отменили воздушную тревогу, "Кинжалы" не были запущены.

Самолет Миг-31К — это сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он также является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые трудно сбить системами ПВО. Эта ракета способна развивать скорость до 12 тысяч км\час, атакуя цель на расстоянии до 3 тысяч км.

Также "Телеграф" сообщал, что в Днепре прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается густой черный дым.